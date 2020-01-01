В Перми состоялся автопробег, посвящённый признанию независимости ЛНР и ДНР Организатором акции стала «Молодая Гвардия Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 3 марта, в Перми прошёл автопробег в поддержку признания независимости ЛНР и ДНР. Организатором акции стала «Молодая Гвардия Единой России».

По словам члена регионального штаба пермских молодогвардейцев Рината Сагидуллина, в пробеге приняли участие 70 человек более чем на 30 машинах. «Участники акции хотят продемонстрировать поддержку решения президента России о признании ДНР и ЛНР. Практика таких пробегов показывает, что они всегда привлекают внимание», — говорит активист.

Автоколонна стартовала в 15:00 от сквера им. Дзержинского, далее проехала по центру Перми — улице Ленина и Комсомольскому проспекту. Финальной точкой стала площадь около исторического парка «Россия — моя история» на набережной Камы.

Автомобили были украшены флагами России, республик ЛНР и ДНР. В колонне ехали несколько ретроавтомобилей, которые для пробега предоставил предприниматель Дмитрий Шубодеров.

На финише участников пробега приветствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.