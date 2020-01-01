Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Музей PERMM представляет проект против насилия
Открылась первая уличная выставка музея современного искусства
Музей современного искусства PERMM впервые открывает экстерьерную выставку — фотопроект пермской художницы Лизы Поповой «Хрупкость». Художница исследует проблемы телесного и психологического насилия через истории и фотографии их героев, представленных анонимно.
11 фотографий, снятых через рельефное стекло, размещены в сити-форматах на улицах города. Каждая работа сопровождается QR-кодом, перейдя по которому зрители смогут прочитать историю героя (материалы на сайте — 18+). Проект направлен на поддержку всех, кто пережил и переживает ситуации насилия.
Лиза Попова, художница:
— Работу над проектом «Хрупкость» я начала два года назад. Я вижу в стекле метафору личных границ человека, хрупких и невидимых. Осколки стекла ранят так же, как нас ранит агрессивное вмешательство другого человека в пределы нашей психики или тела. Что нарушает наши границы? Для меня ответ был однозначен — насилие.
Когда я принялась рассказывать друзьям и знакомым о том, что работаю над фотопроектом о насилии, я неожиданно получила очень много откликов. Едва ли не каждый и каждая, с кем я общалась, говорили мне: «Я тоже это пережил/а».
Насилие — очень распространённая в современном российском обществе проблема. Меня тревожит жестокость человека к человеку и бессилие тех, кто становится её жертвами. Ни закон, ни общественное мнение, к несчастью, не обеспечивают пострадавшим должной защиты и поддержки. Насилие принимает самые разные формы, и для некоторых, к сожалению, стало приемлемой формой поведения и взаимодействия. Для меня было важно собрать в этом проекте истории о разных видах насилия, чтобы те, кто испытывает что-то подобное сейчас, могли рассказать об этом близким, обратиться за помощью и, наконец, остановить это.
Наиля Аллахвердиева, директор музея PERMM, куратор проекта:
— Впервые выставочный проект музея вынесен на улицы нашего города. Мы считаем, что разговор об этой сложной теме должен стать частью общественной дискуссии и поддержать тех, кто с этим столкнулся. Фотографии размещены на рекламных сити-форматах, и на месяц они станут окнами нашего проекта, обращающимися к случайному прохожему.
Фотографии женщин и мужчин сняты Лизой через рельефное стекло, создающее импрессионистический эффект, трансформирующий тела участников в нежные, чувственные облака, которые зритель может достраивать в своём воображении до конкретных портретов героев.
Показ этого проекта в марте важен для нас и в контексте Международного женского дня как повода для обсуждения темы насилия, с которым в большей степени сталкиваются женщины. Визуальный контраст, где «обнаженные» люди оказываются в холодном, снежном, неуютном городе, усиливает эмоциональное воздействие на зрителя и даёт возможность переживания собственной хрупкости.
Проект «Хрупкость» является художественным высказыванием, предполагающим множество интерпретаций, но его миссия сводится к простой и понятной формуле: «Нет насилию!», которая в контексте драматически меняющегося мира становится всё более актуальной.
Фотографии размещены на центральных улицах Перми, а также в аэропорту Большое Савино. Выставка работает до 31 марта.
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