Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM представляет проект против насилия Открылась первая уличная выставка музея современного искусства Поделиться Поделиться Твитнуть

фотопроект пермской художницы Лизы Поповой «Хрупкость»

Музей современного искусства PERMM впервые открывает экстерьерную выставку — фотопроект пермской художницы Лизы Поповой «Хрупкость». Художница исследует проблемы телесного и психологического насилия через истории и фотографии их героев, представленных анонимно.

11 фотографий, снятых через рельефное стекло, размещены в сити-форматах на улицах города. Каждая работа сопровождается QR-кодом, перейдя по которому зрители смогут прочитать историю героя (материалы на сайте — 18+). Проект направлен на поддержку всех, кто пережил и переживает ситуации насилия.

Лиза Попова, художница:

— Работу над проектом «Хрупкость» я начала два года назад. Я вижу в стекле метафору личных границ человека, хрупких и невидимых. Осколки стекла ранят так же, как нас ранит агрессивное вмешательство другого человека в пределы нашей психики или тела. Что нарушает наши границы? Для меня ответ был однозначен — насилие.

Когда я принялась рассказывать друзьям и знакомым о том, что работаю над фотопроектом о насилии, я неожиданно получила очень много откликов. Едва ли не каждый и каждая, с кем я общалась, говорили мне: «Я тоже это пережил/а».

Насилие — очень распространённая в современном российском обществе проблема. Меня тревожит жестокость человека к человеку и бессилие тех, кто становится её жертвами. Ни закон, ни общественное мнение, к несчастью, не обеспечивают пострадавшим должной защиты и поддержки. Насилие принимает самые разные формы, и для некоторых, к сожалению, стало приемлемой формой поведения и взаимодействия. Для меня было важно собрать в этом проекте истории о разных видах насилия, чтобы те, кто испытывает что-то подобное сейчас, могли рассказать об этом близким, обратиться за помощью и, наконец, остановить это.

Наиля Аллахвердиева, директор музея PERMM, куратор проекта:

— Впервые выставочный проект музея вынесен на улицы нашего города. Мы считаем, что разговор об этой сложной теме должен стать частью общественной дискуссии и поддержать тех, кто с этим столкнулся. Фотографии размещены на рекламных сити-форматах, и на месяц они станут окнами нашего проекта, обращающимися к случайному прохожему.

Фотографии женщин и мужчин сняты Лизой через рельефное стекло, создающее импрессионистический эффект, трансформирующий тела участников в нежные, чувственные облака, которые зритель может достраивать в своём воображении до конкретных портретов героев.

Показ этого проекта в марте важен для нас и в контексте Международного женского дня как повода для обсуждения темы насилия, с которым в большей степени сталкиваются женщины. Визуальный контраст, где «обнаженные» люди оказываются в холодном, снежном, неуютном городе, усиливает эмоциональное воздействие на зрителя и даёт возможность переживания собственной хрупкости.

Проект «Хрупкость» является художественным высказыванием, предполагающим множество интерпретаций, но его миссия сводится к простой и понятной формуле: «Нет насилию!», которая в контексте драматически меняющегося мира становится всё более актуальной.

Фотографии размещены на центральных улицах Перми, а также в аэропорту Большое Савино. Выставка работает до 31 марта.

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