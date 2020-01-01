Минтербез призвал пермяков не участвовать в незаконном шествии в выходные Акция является несогласованной, её участником грозят штрафы или арест Поделиться Поделиться Твитнуть

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что располагают информацией о том, что в социальных сетях и мессенджерах размещаются призывы к проведению в выходные дни незаконного массового шествия.

Как напомнили в ведомстве, в соответствии с требованием российских законов любые публичные мероприятия должны предварительно согласовываются с властями, между тем никаких уведомлений о проведении акций на эти числа не подавалось.

В минтербезе добавили, что участие в несогласованных акциях и призывы к ним являются административным правонарушением, которое наказывается штрафом от 10 тыс. до 50 тыс. руб., обязательными работами или арестом до 15 суток.

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