Мошенники используют новость об отключении банков от SWIFT в схемах обмана жителей Перми Специалисты также рекомендуют не открывать подозрительные ссылки, которые приходят от незнакомых контактов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае активизировались телефонные мошенники. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками банка, сообщают о скором отключении кредитно-финансовой организации от системы SWIFT и предлагают спасти вклад — перевести деньги на некий безопасный счёт. Об этом сообщает «Рифей».

В пермском отделении Центробанка предупреждают: это звонят мошенники, и просят ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные.

«В действительности же никакого специального или безопасного счёта не существует. Если вам звонят неизвестные, тема разговора сводится к деньгам, то немедленно прервите разговор. Кем бы ни представлялся звонящий», — говорит заместитель управляющего отделением Банка России по Пермскому краю Михаил Теплоухов.

Специалисты также рекомендуют не открывать подозрительные ссылки, которые приходят от незнакомых контактов и как следует проверять объявления в интернете по сбору материальной помощи.

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