Более 11,5 млрд рублей направлено на газификацию Прикамья в этом году Подано свыше 40,5 тыс. заявок от пермяков на газификацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство ЖКХ Пермского края

На газификацию региона в текущем году направлено более 11,5 млрд руб. На текущий момент собрано более 40,5 тыс. заявок от пермяков на газификацию, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Ход реализации программы газификации Прикамья обсудили на заседании правительства региона под председательством Дмитрия Махонина.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Серьезную поддержку в решении задач по газификации оказывает федерация и компания ПАО «Газпром». Компания направляет средства на строительство межпоселковых газопроводов и модернизацию газораспределительных станций. В свою очередь, регион строит внутрипоселковые газопроводы. В последние годы набрали достойные темпы. Только в 2021 году построили 21 газопровод, более 8 тыс. домов подключили к «голубому топливу». На эти цели было направлено 3,8 млрд руб. В текущем году темпы увеличены — возможность подключения к газу появится у 58 тыс. домовладений. Для этого планируется построить более 1,8 тыс. километров газопроводов.

Активно продолжается работа по догазификации тех населённых пунктов, куда газ был проложен ранее. Выполнение мероприятий по «социальной газификации» проводится до границ земельного участка. В настоящее время краевые власти проработали порядок, в рамках которого сеть будет доведена до фасада дома также без привлечения средств граждан. Пермский край стал первым субъектом РФ, где будет применяется такой механизм поддержки.

На текущий момент собрано более 40,5 тыс. заявок на газификацию домовладений. Более 15 тыс. собственников домовладений уже заключили договор на догазификацию, из них 5,5 тыс. участков программы догазифицированы, в том числе в 1,5 тыс. домах пермяки пользуются газом.

Напомним, что социальные категории граждан Прикамья могут получить компенсацию затрат на замену газовых плит и колонок. В 2021 году этим механизмом воспользовались более 3 тыс. человек.

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