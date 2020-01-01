В детском саду открылся музей «Азота» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Детский сад №67 открыл мини-музей, посвященный филиалу «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Это часть инновационного проекта «Сегодня мечта — завтра профессия», реализованного благодаря победе в фестивале «Наука Лайт». Его «Азот» проводил совместно с Управлением образования города Березники в 2021 году.

Главная цель проекта — познакомить дошкольников с рабочими профессиями и простым языком рассказать о сложном химическом предприятии. Он включил в себя создание музея «Маленькие азотчики» и проведение открытого фестиваля по ранней профориентации среди дошкольников. В формате квеста учащиеся старших групп детского сада провели простые, но захватывающие опыты, ответили на вопросы викторины, касающиеся филиала «Азот».

Экспонаты для музея детскому саду помогали собирать родители, работающие на предприятии. На выставке представлены атрибуты завода: лабораторное оборудование, спецодежда. Также родители вместе с детьми смастерили развивающие игры и предоставили фотографии с работы.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:

— Многие дошколята Березников знают, что наш город — промышленный. У многих на предприятиях работают родители. Важно рассказывать подробнее о профессиях, востребованных на производстве, о характере работы завода, о том, что производит филиал «Азот». Такая совместная работа предприятий и дошкольных учреждений образования города позволяет с малых лет прививать детям уважение к рабочим специальностям, а также расширять кругозор.

Напомним, проекты-победители направлений «Ранняя профориентация», «90 лет «Азоту» — ровеснику города» получили гранты на реализацию своих проектов от филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Конкурс проектов прошел в рамках фестиваля «Наука Лайт», организованного филиалом «Азот» совместно с Управлением образования города Березники. Также среди мероприятий фестиваля в 2021 году: конкурс «донаучных» открытий «Открывашки», профориентационный конкурс «Профик-2021», мастер-классы для педагогов. Кроме того, в дошкольные учреждения города передано интерактивное оборудование «Играй и развивайся» — это обучающие игры, в которых дети управляют интерфейсом с помощью движений тела, рук и ног. Также в рамках фестиваля «Наука Лайт» «Азот» подарил городу комплект оборудования «Мобильный планетарий».

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