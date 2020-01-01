Елена Синица Пермские депутаты предлагают ввести запрет на продажу оружия гражданам моложе 30 лет Предложение о внесении изменений в федеральный закон «Об оружии» рассмотрит краевой парламент Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Группа депутатов выступила с инициативой рассмотреть на заседании Заксобрания Пермского края изменения в федеральный закон «Об оружии». Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

В частности, изменения касаются возраста, с которого граждане смогут приобретать некоторые виды оружия. Так, предлагается дать право приобрести охотничье и огнестрельное гладкоствольное оружие самообороны только при достижении 30 лет. Исключение составят граждане, прошедшие или проходящие военную службу, в том числе по призыву, а также сотрудники силовых ведомств и органов внутренних дел. Сейчас такое оружие можно приобрести с 18 лет.

«Забыть трагические события, которые произошли в Казани, Керчи и Перми невозможно. Убеждён, что нужно использовать все доступные нам возможности, чтобы избежать повторения вооружённых нападений в образовательных учреждениях страны», — сказал председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

На мартовском пленарном заседании депутаты рассмотрят проект постановления о направлении данной инициативы в федеральный парламент.

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