Марафон добрых дел: пермские нефтяники подарят библиотекам Прикамья редкие издания Передают книги по культурологии, истории музыки и живописи Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские нефтяники совместно с благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» передадут 1000 экземпляров книг для жителей 18 территорий Прикамья.

В Год культурного наследия народов России вместе с классическими произведениями русской литературы в библиотеки Прикамья передадут книги по культурологии, истории музыки и живописи. Среди них — редкие издания искусствоведа, собирателя и хранителя старинных русских книг Бориса Заболотских.

«Библиотеки должны стать центром коммуникаций, точкой пересечения современных технологий и традиций. В рамках краевых и федеральных программ в регионе проводится модернизация библиотек, но, к сожалению, и сегодня многие из них, особенно в небольших населённых пунктах, остаются в плачевном состоянии. Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», возглавляет который Нелли Юсуфовна Алекперова, из года в год помогает создавать качественные условия — в библиотеки края закупается современное оборудование и мебель, поставляются редкие экземпляры книг. Совместными усилиями мы создаём не только интеллектуальные центры, но и комфортные площадки для общения», — отметил начальник Центра общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Инюткин во время проведения благотворительной акции.

За последние годы благодаря помощи нефтяников 65% библиотек Прикамья в территориях присутствия компании «ЛУКОЙЛ» обновили мебель и свои фонды. Были обустроены литературные гостиные, детские уголки с комплектами книг и развивающих игр, киносалоны, кафедры и стеллажи с книгами. Всего передано около 30 тыс. изданий.

Следующий этап «книжной» акции будет приурочен к Общероссийскому дню библиотек, он отмечается 27 мая. Мероприятия по передаче книг запланированы и ко Дню знаний.

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