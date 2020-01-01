Елена Синица ПГНИУ готов принять отчисленных из зарубежных вузов студентов Вуз сможет принять учащихся на все направления и специальности Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский классический университет (ПГНИУ) готов принять на обучение студентов, отчисленных из зарубежных вузов. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации вуза.

В университете пояснили, что студентов готовы зачислить на все направления и специальности на тех же условиях, на которых они обучались в зарубежных вузах.

Приём заявлений будет осуществляться в том числе и по электронной почте. В случае конкурса планируется собеседование в онлайн-формате. Ограничения по срокам приёма будут лишь для студентов выпускных курсов.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российских студентов начали отчислять из европейских вузов.

В Минобрнауки сообщили, что все, кто столкнулся с подобного рода ущемлением, смогут бесплатно продолжить обучение в ведущих вузах страны. Как сообщают СМИ, принять таких студентов готовы, например, МГУ, МФТИ и Высшая школа экономики.

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