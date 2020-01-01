Мария Сыропятова Загрузка самолётов из Стамбула в Пермь выросла в полтора раза Время перелёта выросло до шести часов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Число пассажиров на прямых авиаперелётах из Стамбула в Пермь выросло в полтора раза. По данным аэропорта Большое Савино, 1 марта из столицы Турции прилетели 174 пассажира, а неделей ранее только 113.

Ситуация с загрузкой прямых авиаперелётов из Перми в Стамбул обратная: число пассажиров упало на 20%. 1 марта в Стамбул из Перми улетело 148 пассажиров, а неделей ранее — 183.

Согласно расписанию пермского аэропорта, время полёта по этому маршруту увеличилось с 4 часов 40 минут до почти шести часов.

Из-за закрытия воздушных пространств европейских стран на фоне ситуации на Украине авиакомпании начали отменять авиаперелёты в Россию. В Ростуризме прорабатывают вопрос об организации гуманитарных рейсов и рекомендуют пассажирам рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой. Среди направлений предлагаются авиаперелёты через Турцию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ и другие.

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