Пермяки могут выбрать понравившийся вариант гимна города Голосование открыто до 30 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми стартовал финальный этап конкурса на лучший гимн города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Конкурсная комиссия из 31 варианта гимна выбрала три, которые вышли в финал.

На этом этапе с 1 по 30 марта любой желающий может принять участие в онлайн-голосовании и отдать свой голос за понравившийся гимн. Голосование проводится в группе ВКонтакте «Пермь Первая», там же можно прослушать все три варианта.

Результаты голосования будут представлены на заседании Пермской городской думы, где депутаты и примут окончательное решение.

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