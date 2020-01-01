Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Афиша меняется из-за политики Отменяются премьеры и фестивали Поделиться Поделиться Твитнуть

Организаторы «восьмимартовского» женского фестиваля We-Fest (18+) объявили о его отмене. Фестиваль должен был состояться 8—13 марта в Центре городской культуры (ЦГК), тема этого года — «Женское — это политическое».

Как пояснила входящая в оргкомитет фестиваля Ольга Антипина, сейчас решается вопрос о том, чтобы некоторые из запланированных фестивальных событий всё-таки прошли в каком-то ином формате. Решение будет известно в ближайшие дни.

Изменения произошли в программе филармонического фестиваля Дениса Мацуева (6+). Из троих приглашённых солистов двое не приедут точно: скрипач Марк Бушков и меццо-сопрано Мария Баракова, живущие за рубежом, участвовать в концертах фестиваля не будут. Сейчас идут напряжённые переговоры о возможности прибытия виолончелистки Анастасии Кобекиной, которая тоже проживает за границей.

Велика вероятность того, что единственным приглашённым солистом будет 11-летний вундеркинд Лев Бакиров, юный пианист из Перми, победитель телевизионного конкурса «Синяя птица». На протяжении трёх фестивальных вечеров Денис Мацуев будет отважно отдуваться за всех неприбывших коллег: он солирует в двух симфонических и одном камерном концерте, и лишь на закрытии фестиваля, когда запланирован джазовый концерт, к Мацуеву присоединятся другие российские музыканты.

Стало известно, что под угрозой находится балетная премьера, запланированная в Пермском театре оперы и балета на декабрь нынешнего года. Из трёх одноактных балетов два будут отменены с вероятностью в 90% — речь идёт о постановках классиков хореографии ХХ века Джерома Роббинса (США) и Уильяма Форсайта (Великобритания). Сейчас решается, чем их заменить.

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