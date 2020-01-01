В Прикамье фиксируется высокая смертность людей трудоспособного возраста Среди них почти 76% составляют мужчины Поделиться Поделиться Твитнуть

Демографическая ситуация в регионе по предварительным итогам 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась уменьшением числа родившихся на 1,6% и ростом количества умерших на 10,3%. Об этом сообщает Пермьстат.

Всего в Прикамье родилось 25 126 человек, умерло 44 269. Естественная убыль составила 19 143 человека.

В структуре смертности населения края наибольшую долю занимают болезни системы кровообращения (43,8%), на втором месте — новообразования (11,5%), замыкают тройку несчастные случаи, травмы и отравления (6,3%).

Среди всех внешних причин значительный удельный вес пришёлся на самоубийства (22,9%), транспортные травмы (10,9%), несчастные случаи, вызванные действием дыма и огня (9,5%), убийства (8,1%).

Высокой остаётся смертность людей трудоспособного возраста. Среди всех умерших за 2021 год таковых 9796 человек (22,1%), более трёх четвертей из них — мужчины (75,9%).

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