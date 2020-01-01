В Перми решили не включать сирены 2 марта О новой дате тренировки сообщат дополнительно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми решили отменить комплексную проверку готовности системы оповещения, запланированную на 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Мероприятие должно было начаться в 10-40 с включения сирен.

В администрации добавили, что проверка переносится на другое число. О дате её проведения сообщат дополнительно.

Напомним, такие проверки с включением сирен регулярно проводятся при подготовке к паводку.

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