В Перми решили не включать сирены 2 марта
О новой дате тренировки сообщат дополнительно
Власти Перми решили отменить комплексную проверку готовности системы оповещения, запланированную на 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Мероприятие должно было начаться в 10-40 с включения сирен.
В администрации добавили, что проверка переносится на другое число. О дате её проведения сообщат дополнительно.
Напомним, такие проверки с включением сирен регулярно проводятся при подготовке к паводку.
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