В 80 домах Перми на сутки отключат холодную воду Ограничения запланированы на 6–7 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 6 марта, с 10 часов утра в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на ул. Анвара Гатауллина, 29/1 будет отключено водоснабжение для части жителей Свердловского района Перми. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Воды не будет в домах по следующим адресам:

— ул. Солдатова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14а, 15, 16, 17, 17а;

— ул. Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а;

— ул. Вижайская, 21, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28;

— ул. Гусарова, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26;

— ул. Тбилисская, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13;

— ул. Таборская, 12, 14, 20, 22, 22а;

— ул. Кояновская, 3, 4, 5, 6, 8, 10;

— ул. Васильева, 1, 3, 3б, 5, 7;

— ул. Лодыгина, 28а, 32, 34.

Восстановить подачу воды планируется 7 марта в 10:00.

На период отключения пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды.

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