«Пермэнергосбыт» начинает новую акцию «1000 рублей за оплату в приложении» Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Пермэнергосбыт» начинает новую акцию «1000 рублей за оплату в приложении». Акция продлится с 1 по 31 марта, принять в ней участие может любой житель Пермского края, получающий квитанции от ПАО «Пермэнергосбыт». Для этого необходимо выполнить всего два условия:

— Установить на свой телефон мобильное приложение ПАО «Пермэнергосбыт» для физических лиц (если этого не было сделано ранее). Скачать приложение можно в магазине Google Play (ссылка для Android) и в магазине App Store (ссылка для Apple).

— С помощью этого приложения в период с 1 по 31 марта 2022 года включительно оплатить квитанцию от ПАО «Пермэнергосбыт».

Из списка участников будет отобрано 100 победителей, каждый из которых получит приз — 1000 рублей на свой лицевой счёт в ПАО «Пермэнергосбыт».

Формула определения победителей очень проста: их общее число будет разделено на 100 и таким образом определится «шаг победителя». Так, если участие в акции примут 151 235 лицевых счетов, то этим шагом будет число 1512,35, которое, согласно положению, округлят в меньшую сторону. А победителями станут участники за номерами 1512, 3024, 4536 и т. д.

Подведение итогов акции и зачисление призов на лицевые счета победителей состоятся 15 апреля.

Мобильное приложение «Пермэнергосбыт» — это компактный и эргономичный аналог личного кабинета клиента, созданный специально для смартфонов. В приложении есть все базовые операции: передача показаний счетчиков, оплата без комиссии, архив квитанций, история платежей и начислений по каждому месяцу. Есть форма обратной связи с компанией и возможность привязки нескольких лицевых счетов — квартиры, дачи, гаража и пр. А вскоре у приложения появится функция уведомлений: клиента будут предупреждать о периоде передачи показаний счётчиков, а также сообщать о поступлении новой квитанции.

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