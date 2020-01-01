В бюджет Прикамья поступил первый транш инфраструктурного кредита в размере 3,2 млрд рублей Средства будут направлены на строительство двух важных магистралей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой бюджет поступил первый транш инфраструктурного бюджетного кредита в размере 3,2 млрд руб. Об этом сообщили в минфине Прикамья.

Средства будут направлены на строительство двух дорог — «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной» и «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» в рамках комплексного развития территории микрорайонов Ива и Вышка-2, а также ДКЖ.

Второй транш планируется к получению в следующем году.

Напомним, Пермскому краю решением президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрен бюджетный кредит в размере 7,9 млрд руб.

Средства предоставляются региону до 2037 года под 3% годовых.

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