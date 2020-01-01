Власти Прикамья потратят 7,3 млн рублей на программу для слежки за соцсетями пермяков Начальная стоимость контракта составляла 7,9 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Минзакупок Пермского края выбрало подрядчика для покупки годовой лицензии на использование программного обеспечения для отслеживания соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и мессенджера Telegram, информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта — 7,9 млн руб., победитель снизил сумму на торгах до 7,3 млн руб.

ПО для раннего выявления пользователей социальных средств интернет-коммуникации, вовлечённых в социально опасные явления и процессы, позволит в круглосуточном режиме анализировать посты, репосты, комментарии жителей края, отслеживать списки друзей, аватарки, контактные данные и пр.

Договор с победителем торгов должен быть подписан в ближайшее время.

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