За 2021 год несовершеннолетние в Прикамье совершили 774 преступления Более 300 детей сами стали жертвами преступных посягательств Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 2021 году жители края, не достигшие 18-летнего возраста, совершили 774 преступления. Это на 19% меньше, чем годом ранее. На 15%, до 709 человек, снизилось и количество несовершеннолетних участников преступлений. Об этом сообщает газета «Пятница» со ссылкой на начальника отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяну Кандакову.

В структуре правонарушений среди детей и подростков лидируют кражи — 60%, угоны транспорта — 9%, разбои и грабежи — 6%.

Также в прошлом году 11 несовершеннолетних были задержаны за участие в несанкционированных акциях протеста.

Каждое пятое преступление совершалось несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время за минувший год жертвами преступных посягательств стали 303 ребёнка. На учёте состоят 5200 родителей, из которых половина — алкоголики, около 300 — наркоманы.

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