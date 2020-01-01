Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Арт-Пермь — 2022» пройдёт «в движении» Большой художественный салон состоится с 4 по 13 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба выставки «Арт-Пермь»

Выставка-ярмарка произведений искусства и художественных промыслов «Арт-Пермь» пройдёт в выставочном центре «Пермская ярмарка» уже в 24-й раз. С 4 по 13 марта на площади в 4500 кв. м свои работы представят около 150 художников из 38 городов. Директор выставки — Яна Шеина.

Девиз нынешней выставки — «Движение энергии в пространстве и времени». Центральный проект, куратором которого в нынешнем году стала художница Мария Колыванова, называется MOveMENT. Художница представила 12 своих работ, в которых живопись взаимодействует с технологией дополненной реальности.

На стендах выставки можно будет найти произведения живописи, графики и скульптуры, авторскую керамику и другие жанры декоративно-прикладного искусства, антиквариат и винтажные украшения.

Впервые на «Арт-Перми» галерея FORM & BRONZE (Москва) представит бронзовые скульптуры современных художников и скульпторов. Искусство стран ближнего зарубежья представит галерея «Луна» (Нижний Новгород). Среди зарубежных участников — художник из Кахетии Вахтанг Джаниашвили, Мгер Чатинян из Армении и Сергей Ледяев из Казахстана.

Традиционно много художников из Татарстана: Ирик Мусин, Александр Шадрин, Альберт Шиабиев, Альберт Тимиршин, Шамиль Мутигуллин и другие.

Художественная галерея «Пермский период» представит работы Константина Фокина (Челябинск). Современную художественную жизнь Санкт-Петербурга представят авангардист Филипп Казак и экспрессионистка Мария Казак.

Особенно массово представлена в этом году авторская керамика. Свои стенды подготовили Марина Еркович (Пермь), Алёна Печёнкина (Александровск), Марина Васева (Абинск), Елена Метелева (Киров) и другие.

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