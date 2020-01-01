Чиновники и представители бизнес-сообщества готовятся к срочному обсуждению экономической ситуации Работа по мониторингу цен на продукты и лекарства уже активизирована Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 28 февраля, на аппаратном совещании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в связи с вводимыми в отношении России санкциями поручил всем ведомствам принять меры для сохранения в Прикамье социальной и экономической стабильности, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В частности, минпромторгу поручено активизировать работу оперативного штаба по мониторингу цен на ряд товаров, в том числе на продукты и лекарства. По словам Махонина, важно оперативно анализировать информацию и, если факты о повышении цен будут подтверждаться, привлекать УФАС и прокуратуру для проверки законности таких ценовых изменений.

Дмитрий Махонин также поручил заместителям председателя правительства края Алексею Чибисову и Ольге Антипиной, а также главе минстроя Прикамья Андрею Колмогорову срочно организовать встречи с представителями финансовых организаций и бизнес-сообщества, в том числе строительного сектора. С ними планируется обсудить текущую ситуацию и перспективы реализации проектов в регионе в связи с возможным изменением цен. План встреч должен быть готов к 2 марта.

Также глава региона подчеркнул, что все проекты в настоящее время реализуются в штатном режиме.

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