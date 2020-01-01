Банк России повысил ключевую ставку до 20%
Мера вызвана «кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики»
Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20%, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Как сообщили в ведомстве, это вызвана «кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики».
Повышение ключевой ставки, объясняют в ЦБ, позволит поднять депозитные ставки до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков, позволит поддержать финансовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
Кроме того, как сообщили в Минфине РФ, принято решение о введении в России с 28 февраля обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов.
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