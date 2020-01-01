Пермский «Уралхим» в 2021 году направил более 140 млн руб. на охрану природы Бережное отношение к окружающей среде — приоритет в работе компании «Уралхим» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвели итоги деятельности по охране окружающей среды. За отчётный период общие затраты на природоохранные мероприятия составили 140,5 млн руб.

Предприятие более 15 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Филиал «ПМУ» не сбрасывает стоков в открытые водоёмы. Оплата их передачи на доочистку сторонней организации по договору — существенная часть расходов на природоохранные мероприятия.

Контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки филиала «ПМУ» и на границе ближайшей жилой застройки проводится по договору со специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. Всего в течение 2021 года было отобрано 154 пробы на содержание аммиака и 154 пробы на содержание диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.

В филиале «ПМУ» ведётся раздельный сбор отходов: металлолом, макулатура, полипропиленовая тара и плёнка, отработанные минеральные масла передаются на вторичную переработку.

Подтверждением активной работы предприятия в направлении охраны окружающей среды является успешное прохождение в ноябре 2021 года второго надзорного аудита Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015. Кроме того, в конце 2021 года в филиале «ПМУ» прошёл инспекционный контроль соответствия программе Protect & Sustain Международной ассоциации производителей удобрений (International Fertilizer Association, IFA). По итогам проверки заводу удалось улучшить оценку ресертификационного аудита 2020 года и подтвердить звание Stewardship Excellence («Превосходное управление»).

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Бережное отношение к окружающей среде — приоритет в работе компании «Уралхим». Филиал «ПМУ» ответственно выполняет все требования российского природоохранного законодательства и высоких международных экологических стандартов. Развитие предприятия в этом направлении продолжится в рамках принятой в этом году ESG-стратегии компании «Уралхим».

Подробная информация обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в 2021 году традиционно будет представлена в ежегодном экологическом отчёте предприятия. Он выйдет из печати весной и будет разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

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