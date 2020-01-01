3,5 млрд рублей направит «Азот» на проведение ремонтной кампании в 2022 году Особое внимание будет уделено ключевому подразделению предприятия — производству аммиака Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» направит на проведение ремонтной кампании 3,5 млрд рублей. Особое внимание будет уделено ключевому подразделению предприятия — производству аммиака.

Ремонт агрегата аммиака №1 продлится 36 дней. Одно из главных мероприятий ремонта — техническое перевооружение печи риформинга, в которой происходит конверсия метана с водяным паром для получения водорода. В планах — заменить на новые внутренние устройства печи поз. 107: 504 реакционных трубы, футеровку, передаточный коллектор, загрузить катализатор датской компании Haldor Topsoe. Новые трубы будут большего внутреннего диаметра, благодаря чему снизится перепад давления. Это позволит поднять нагрузку агрегата аммиака с увеличением производительности. На стадии вторичного риформинга и низкотемпературной конверсии будут загружены новые катализаторы британской компании Johnson Matthey. Это существенно повысит качество газовой смеси. Как следствие, в отделении синтеза аммиака увеличится выработка продукта.

На агрегате аммиака пройдет также модернизация турбокомпрессора синтез-газа поз. 401. Для машины уже закуплены новые роторы, «пакеты», комплекты уплотнений, подшипники, муфты. Эти детали сделают работу сердца цеха стабильной и позволят ему функционировать на повышенных нагрузках. На соседнем агрегате аммиака №2 ремонтная кампания в этом году займет 12 дней.

В цехе карбамида за 20 суток планируется отремонтировать колону синтеза, от которой зависит стабильная работа реактора. Техническое перевооружение главного аппарата подразделения началось еще в прошлом году — обновили футеровку на днище колонны и двух нижних поясах. В этом году работы будут закончены: заменят оставшуюся футеровку и внутренние устройства — массообменные тарелки и насадку продольного секционирования, центробежный многоступенчатый насос подачи раствора углеаммонийных солей второй ступени дистилляции. Производительность нового насоса будет выше прежнего на 10—15%.

Кроме того, во время ремонтной кампании в цехе №3А — гранулированной аммиачной селитры и отделении Б цеха №5 — слабой азотной кислоты будут выполнены работы в рамках реализации инвестиционного проекта по увеличению производства аммиачной селитры. Ожидается, что проектная выработка аммиачной селитры агрегатом АС-72/2 составит 2010 т в сутки, это на 300 т больше прежней производительности.

Остановочные ремонты пройдут также во всех подразделения предприятия.

Юрий Шульга, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Ремонтная кампания 2022 года станет одной из самых масштабных за последние 10 лет. Подтверждение тому — длительный ремонт агрегата аммиака №1. К работам будут привлечены лучшие специалисты завода: механики, инженеры, энергетики, прибористы, архитекторы, технологи, ремонтный персонал. К выполнению работ повышенной сложности пригласим специализированные подрядные организации и экспертов из разных городов России и зарубежья. Это поможет нам выполнить главную задачу — провести ремонты качественно.

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