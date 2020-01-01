Андрей Стрельцов Волейболисты «Камы» прошли четвёртый тур без поражений Пермская команда дважды на своей площадке обыграла клуб из Казани Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

Две победы в спаренных матчах одержала «Кама» в очередном туре «Финала восьми» Высшей лиги А. В минувшие выходные был обыгран волейбольный клуб «Академия-Казань».

Первый матч закончился тай-брейком — 3:2 (25:15, 25:22, 23:25, 14:25, 15:9). Во втором была зафиксирована сухая победа пермских волейболистов 3:0 (26:24, 25:23, 25:14).

После этого тура «Кама» обошла в турнирной таблице ЦСКА и «Академию-Казань», поднявшись на пятое место.

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