Теодор Курентзис получил награду Пермского края Почётный знак «Герб Пермского края» I степени дирижёру вручил губернатор Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Теодор Курентзис

Александра Муравьёва

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил дирижёру Теодору Курентзису высшую награду региона — почётный знак «Герб Пермского края» I степени.

Это произошло 26 февраля в концертном зале «Зарядье» (Москва).

Церемония награждения состоялась после концерта в честь 50-летия дирижёра, на котором его коллектив MusicAeterna исполнил Девятую симфонию Бетховена, завершающуюся «Одой к радости» — гимном объединённой Европы.

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