В военкомате Пермского края полагают, что экстренной мобилизации не будет А весенний призыв начнётся по плану Поделиться Поделиться Твитнуть

Жителей Пермского края, находящихся в запасе, призывать не будут. Об этом «АиФ-Прикамье» рассказали в военном комиссариате Прикамья.

А вот весенний призыв срочников начнётся, скорее всего, по плану, 1 апреля, уточнили изданию в ведомстве.

«Ни в какие горячие точки служащие по призыву не попадут, — сообщили в военкомате. — Участвуют в операции по принуждению к миру только специалисты высочайшего класса». Контрактники также не попадут в зону боевых действий.

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