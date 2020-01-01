Елена Синица
В Перми волонтёры объявили сбор помощи для эвакуированных
Сбор осуществляется совместно с краевым минсоцомм
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Поисковой отряд имени Ирины Бухановой «PermPoisk» объявил сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ЛНР и ДНР. Об этом сообщается в социальных сетях отряда.
Сообщается, что требуются постельное бельё, пледы, одеяла, подушки, одежда и обувь для детей и взрослых, средства личной гигиены, продукты длительного срока хранения, Канцелярские товары, детские коляски, кроватки.
Вещи и продукты можно привезти в координационный штаб отряда по адресу ул. Ленина, 38а, офис 502. Режим приёма: по вторникам и четвергам с 16:00 до 20:00 и по субботам с 12:00 до 15:00.
Сбор гуманитарной помощи осуществляется совместно с краевым минсоцом. Вещи передадут в ведомство.
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