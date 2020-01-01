Елена Синица В Прикамье 2 837 новых случаев заражения коронавирусом Из них 663 — дети до 17 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 3 837 новых случаев COVID-19. Из них 663 — дети до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 309 пациентов. Из них 103 подключены к аппаратам ИВЛ.





Всего в регионе развёрнуто 4 686 «ковидных» коек, из которых занято 3 517. Доля свободного коечного фонда составляет 24,9%.





За эти же сутки выздоровело 5 111, умерло — 27.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 313 352. За сутки в регионе проведено 11 997 ПЦР-исследований на коронавирус.





По данным на утро 27 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли — 1 413 295 человека. При этом 1 353 026 жителей завершили курс вакцинации.

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