Елена Синица Из-за коммунальной аварии жители Краснокамска остались без воды Сроки окончания работ не сообщаются Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с аварией на сетях канализации в Краснокамске отключена подача воды. Об этом сообщает МУП «Краснокамский водоканал».

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Краснокамска, с 11:30 до 13:30 будет организован подвоз технической воды по следующим адресам: ул. Ленина,1 (магазин «Магнит»),

ул. К. Либкнехта,10 (площадь Гознак), ул. Чапаева,53, ул. Сосновая горка,5 («Тамада»), ул. Энтузиастов,15.





«Уважаемые жители, просьба ограничить слив воды в канализацию, т.к. происходит большая нагрузка на ГКНС, что усложняет работы по устранению аварии», — добавили в организации.

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