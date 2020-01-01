Елена Синица
Из-за коммунальной аварии жители Краснокамска остались без воды
Сроки окончания работ не сообщаются
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В связи с аварией на сетях канализации в Краснокамске отключена подача воды. Об этом сообщает МУП «Краснокамский водоканал».
По данным Единой дежурной диспетчерской службы Краснокамска, с 11:30 до 13:30 будет организован подвоз технической воды по следующим адресам: ул. Ленина,1 (магазин «Магнит»),
ул. К. Либкнехта,10 (площадь Гознак), ул. Чапаева,53, ул. Сосновая горка,5 («Тамада»), ул. Энтузиастов,15.
«Уважаемые жители, просьба ограничить слив воды в канализацию, т.к. происходит большая нагрузка на ГКНС, что усложняет работы по устранению аварии», — добавили в организации.
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