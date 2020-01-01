Андрей Стрельцов Пермский бегун стал чемпионом страны Он показал лучшее время на стартах в Москве Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский атлет Владимир Никитин победил в соревнованиях в беге на 3000 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.

Никитин выиграл соревнования с результатом 7 минут 48,15 секунды. Второе и третье места, соответственно, заняли братья Анатолий (7.54,78) и Евгений Рыбаковы (7.54,86).





Пермский бегун с первых метров вышел в лидеры и с каждым кругом только наращивал свое преимущество. В итоге он показал вновь очень высокий результат и одержал заслуженную победу.





Напомним, что в прошлом году Никитин победил на чемпионате России на дистанции 5000 и 10000 метров, а также установил новый рекорд России в полумарафоне.

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