Андрей Стрельцов
«Амкар» проиграл второй контрольный поединок
На этот раз красно-чёрные уступили брянскому «Динамо»
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Футболисты «Амкара» проводят тренировочный сбор перед возобновлением сезона в Сочи. На черноморском побережье подопечные Рустема Хузина провели второй товарищеский матч. Соперником было брянское «Динамо» которое и одержало победу с крупным счётом 3-0. Отметим, что два гола в этом поединке были забиты с пенальти.
Напомним, что в первом контрольном матче против призёров высшей лиги чемпионата Беларуси минского «Динамо» красно-чёрные уступили 0-2.
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