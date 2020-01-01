Андрей Стрельцов «Амкар» проиграл второй контрольный поединок На этот раз красно-чёрные уступили брянскому «Динамо» Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футболисты «Амкара» проводят тренировочный сбор перед возобновлением сезона в Сочи. На черноморском побережье подопечные Рустема Хузина провели второй товарищеский матч. Соперником было брянское «Динамо» которое и одержало победу с крупным счётом 3-0. Отметим, что два гола в этом поединке были забиты с пенальти.

Напомним, что в первом контрольном матче против призёров высшей лиги чемпионата Беларуси минского «Динамо» красно-чёрные уступили 0-2.

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