Елена Синица В Прикамье во время добычи гравия рабочего задавило ковшом экскаватора Трудовая инспекция выясняет причины произошедшего Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 24 февраля рабочего задавило ковшом экскаватора. Об этом сообщает краевая инспекция труда.

Поясняется, что при проведении работ по добыче гравия ООО «Северный Альянс» на реке произошёл наклон экскаватора. Затем машинист экскаватора пытался вылезти через лобовое стекло, задел одеждой рычаг стрелы экскаватора. Из-за этого опустился ковш и рабочего задавило.





Сейчас государственный инспектор труда в Пермском крае выясняет причины и обстоятельства несчастного случая.

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