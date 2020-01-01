Пермьстат заявил об отсутствии в Прикамье долгов по зарплате Опубликованы данные по состоянию на 1 февраля 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По состоянию на 1 февраля 2022 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае не зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате, об этом сообщили в Пермьстате.

В ведомстве уточнили, что организации к этому сроку не предоставили данных о наличии задолженности.

По состоянию на 1 января в Прикамье также не фиксировалась просроченная задолженность по зарплате. А по состоянию на 1 декабря 2021 года она составляла 0,6 млн руб.

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