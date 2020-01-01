Главу Ленинского района Перми Александра Козенкова могут отправить в отставку
Мэрия не планирует продлевать с ним контракт
Глава Ленинского района Перми Александр Козенков может оставить пост. Мэрия не планирует продлевать контракт с чиновником. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Напомним, срок действия контракта у Козенкова истекает 9 марта.
Как ожидается, и. о. главы района будет назначен Денис Курышев, работающий первым заместителем руководителя районной администрации.
Напомним, Козенков возглавляет Ленинский район Перми с 2017 года.
До этого работал заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края и советником мэра Перми.
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