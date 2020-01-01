Из-за санкций возможны перебои при оплате проезда картами в общественном транспорте Перми Пассажирам предложено выбирать иной вид платёжного средства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажиров автобусов и трамваев Перми предупредили о перебоях при оплате проезда в общественном транспорте из-за введённых странами Запада санкций против российских банков.

В связи с прекращением работы карт банков Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, ВТБ и «Открытие» с сервисами Apple Pay и Google Pay, возможны перебои в работе виртуальных банковских карт, заявили в пермском «Гортрансе».

Поэтому пассажирам предложено выбирать иной вид платёжного средства.

Напомним, США, ЕС и другие страны ввели в отношении РФ экономические санкции после начала военной операции на Украине. Под ограничения попал ряд крупных российских банков.

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