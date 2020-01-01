В Пермь доставлен электробус Тестовая эксплуатация на городском маршруте начнётся в начале марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В автобусный парк МУП «Пермгорэлектротранс» 25 февраля прибыл электробус КАМАЗ-6282. В начале марта он приступит к перевозке пассажиров по городскому маршруту №50 «Микрорайон Крохалева — станция Пермь II». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Тестовая эксплуатация машины продлится два месяца. По окончании срока специалисты КАМАЗа и МУП «Пермгорэлектротранс» дадут экспертную оценку эксплуатации электробуса.

Напомним, тестовый образец экологичного транспорта поступил в Пермь по соглашению, подписанному между Пермским краем и ПАО «КАМАЗ» в Москве в ноябре 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.