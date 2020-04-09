«Клюква» повысила ставки по вкладам и запустила флагманский вклад со ставкой равной ключевой ставке ЦБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Розничный бренд банка «Урал ФД» «Клюква» объявил о повышение ставок по вкладам и запуске нового вклада «Ключевое решение». Вклад обладает выгодной процентной ставкой 9,5%, равной ключевой ставке Центрального банка РФ, и является ведущим во всей линейке «Клюквы».

«Сегодня многих волнуют вопросы устойчивости банков и сохранности сбережений. Региональные банки, чьи активы, как в случае с «Урал ФД» находятся исключительно на территории РФ, защищены от влияния санкций. Финансовая устойчивость Банка «Урал ФД» обеспечивается за счет существенной ликвидной позиции и консервативного аппетита к рискам. Чтобы помочь пользователям банковских услуг увереннее чувствовать себя в изменяющихся условиях, мы повысили ставки по вкладам и вывели на рынок вклад с высокой доходностью, равной ключевой ставке ЦБ РФ», — комментирует Ольга Белебезьева, начальник управления развития розничного бизнеса банка «Урал ФД».

Вклад «Ключевое решение» - это вклад для новых денег. Открыть его могут как действующие клиенты банка, так и те, кто ранее не размещал сбережения в «Клюкве». Годовая доходность по вкладу составляет 9,5%. Эта ставка зафиксирована и не зависит от суммы вложений. Минимальная сумма открытия вклада — 100 000 рублей. Срок размещения денег — 366 дней.

Повышение ставок коснулось всех вкладов в линейке «Клюквы» и прирост составил 1%.

Годовой процент по вкладу «Витамин» на срок 366 дней без возможности пополнения и расходования повысился на 1% — доходность по нему на текущий момент составляет 8% при размещении суммы от 1 000 000 руб.

Прирост на 1% произошел и по самому популярному продукту - вкладу «Мой мобильный». Максимальный годовой процент по нему составляет 6% при размещении суммы от 1 000 000 руб. Это самый гибкий и удобный вклад в части пополнения, расходования средств, а также снятия процентов.

Доходность пополняемого пенсионного вклада «Забота» также выросла до 7% годовых при размещении суммы на 366 дней. Напоминаем, что все вклады «Клюквы» надежно застрахованы в системе страхования вкладов!

Подробнее об условиях вклада «Ключевое решение» читайте на странице продукта на нашем сайте, обращайтесь за консультацией по номеру телефона 8-800-100-10-40 или в ближайшее отделение банка.

Валюта вкладов — рубли.Вклад «Ключевое решение» доступен в розничных офисах банка «Урал ФД» для Клиентов при условии размещения новых денежных средств. Срок вклада — 366 дней. Минимальная сумма вклада — 100 000 руб. Ставка по Вкладу — 9,5% годовых. Выплата процентов происходит в конце срока. Возможность пополнения и расходования средств не предусмотрена. При досрочном закрытии Вклада проценты пересчитываются за весь срок нахождения средств во Вкладе по ставке 0,1% годовых.

По вкладу «Забота» предусмотрена ставка — 7% годовых. Сумма вклада от 10 000 р., срок вклада — 366 дней, пополнение предусмотрено, частичное расходование и капитализация не предусмотрены. Проценты за весь срок вклада выплачиваются ежемесячно или в конце срока по выбору вкладчика. При досрочном закрытии вклада проценты пересчитываются за весь срок нахождения средств во вкладе по ставкам досрочного расторжения.

По вкладу «Витамин» предусмотрена ставка 8% годовых, сумма вклада от 100 000 р., срок вклада — 366 дней, пополнение, частичное расходование и капитализация не предусмотрены. Проценты за весь срок вклада выплачиваются конце срока. При досрочном закрытии вклада проценты пересчитываются за весь срок нахождения средств во вкладе по ставке 0,10% годовых.

По вкладу «Мой мобильный» предусмотрена ставка до 6%, сумма вклада от 10 000 р., срок вклада — 1 830 дней, пополнение, частичное расходование и капитализация предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. При досрочном закрытии вклада проценты сохраняются за полные календарные месяцы и пересчитываются по ставке 0,1% годовых за неполный календарный месяц.

Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020. Информация действительна на 24.02.2022.

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