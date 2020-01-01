День открытых дверей в дилерском центре ŠKODA «Камская Долина» Приглашаем на презентации обновлённого ŠKODA KODIAQ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ŠKODA «Камская Долина»

В эти выходные, 26 и 27 февраля, в автоцентре ŠKODA «Камская Долина» в Перми состоится день открытых дверей. В эти дни пройдут презентации обновлённого ŠKODA KODIAQ.

День открытых дверей — это возможность подробнее узнать про изменения в экстерьере и интерьере, двигателе, системах помощи водителю. Специалисты отдела продаж расскажут про Simply Clever решения, специальные серии и возможные пакеты опций. Пока взрослые заняты презентацией автомобиля, маленькие посетители смогут поиграть или порисовать в детской зоне.

Также гостям будет доступен тест-драйв на новом KODIAQ, который могут пройти все члены семьи: в автомобилях будут установлены детские кресла.

«Камская Долина» заботится о том, чтобы ваше нахождение в салоне было максимально комфортным и безопасным благодаря специальной программе «ŠKODA Заботится», об этом и других программах будет рассказано на дне открытых дверей.

Время проведения — с 9:00 до 21:00. Приглашаем в дилерский центр ŠKODA «Камская Долина» по адресу: г. Пермь, ул. Спешилова, 105а. Приходите всей семьёй!

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