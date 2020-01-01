Елена Синица Жителя Прикамья осудили за незаконную вырубку леса Ущерб лесному фонду составил более 2 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Жителя Гайн признали виновным в незаконной рубке леса. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Поясняется, что виновный был лесозаготовителем. В 2020 году он нанял бригаду для выполнения работ, но значительно превысил объём подлежащих вырубке деревьев.





В результате незаконно вырубили более 850 деревьев, в том числе ценных пород — ель и сосна. Ущерб лесному фонду составил более 2 млн 200 тыс. руб.





Суд приговорил виновного к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, он должен выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Также удовлетворён иск минприроды о взыскании 2 млн руб.

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