Елена Синица В Прикамье электричка насмерть сбила мужчину На месте работает следственная группа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 25 февраля, в Пермском крае электропоезд насмерть сбил 45-летнего мужчину. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на транспортную прокуратуру.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл в семь часов утра на перегоне Лёвшино — Балмошная Свердловской железной дороги.





На месте происшествия работает следственная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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