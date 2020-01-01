Елена Синица
В Прикамье электричка насмерть сбила мужчину
На месте работает следственная группа
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Сегодня, 25 февраля, в Пермском крае электропоезд насмерть сбил 45-летнего мужчину. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на транспортную прокуратуру.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл в семь часов утра на перегоне Лёвшино — Балмошная Свердловской железной дороги.
На месте происшествия работает следственная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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