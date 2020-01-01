Землю в Орджоникидзевском районе выставили на торги под блокированную жилую застройку Участок площадью 3,5 тыс. кв. м расположен на ул. Верхне-Камской Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Впервые за несколько лет в Перми на торги выставили участок под блокированную жилую застройку. Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, он расположен в Орджоникидзевском районе на ул. Верхне-Камской, 74.

Площадь участка — 3559 кв. м.

В отличие от участков под индивидуальный дом, на землях под блокированную застройку можно возвести большее количество жилья, а также разделить территорию на несколько участков.

Блокированные жилые дома должны быть не более трёх этажей и не выше 10,5 м. Количество блоков не может превышать 10.

Первые торги по данному лоту состоятся 10 марта.

Как отметили в мэрии, всего в марте 2022 года на торги выставлено 16 земельных участков общей площадью 20,8 тыс. кв. м.

Аукционы на право заключения договора аренды земельных участков состоятся 3, 10 и 17 марта.

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