Приглашаем на экскурсию в жилой комплекс SMART City! Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Дорогие друзья! Спешим сообщить вам об открытии регулярных экскурсий в ЖК SMART City1.

Это уникальное предложение от PAN City Group2, ведь не каждый застройщик предоставляет такую возможность своим покупателям при выборе новой квартиры. Как правило, квартиру в новостройке клиенты выбирают только на основании планировок и макета дома. Мы ставим себя на место покупателя и понимаем всю важность момента покупки нового жилья для своей семьи, поэтому открываем доступ на строительную площадку, чтобы покупка квартиры стала для вас осознанной и комфортной.

Сотрудники отдела продаж жилой недвижимости PAN City Group каждую среду с 12 до 13 часов и каждую субботу с 11 до 12 часов презентуют вам планировочные решения квартир, расскажут об особенностях каждой из них, обращая внимание на функционал помещений, стороны света и возможности перепланировки.

Вы сможете задать технические вопросы по конструктиву, ходу строительства и используемым материалам, а также забронировать понравившуюся квартиру прямо при просмотре. Специалисты PAN City Group сделают предварительную оценку имеющегося вторичного жилья, предложат варианты его реализации и подберут с учетом этих особенностей комфортный для вас банковский продукт или рассчитают график рассрочки3.

Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону 207-17-07 или на сайте https://morion-smartcity.ru/.

ЖК SMART City — НОВОСЕЛЬЕ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ! Успевайте выбрать для себя и своей семьи подходящий вариант: наличие планировочных решений и возможность выбора квартиры на нужном этаже тает с каждым днем. Дом сдаётся уже в 3 кв. 2022 г.: строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет уже 78%.

ЖК SMART City — это безопасный закрытый двор, система Face ID, видеодомофон и 24 камеры видеонаблюдения круглосуточно в вашем смартфоне. Безбарьерная среда, консьерж-сервис 24/7, магазины, кафе и спортивные студии на 1 этаже комплекса, подземный паркинг — именно из таких деталей складывается максимальный комфорт нового высокотехнологичного жилья. Все квартиры будут иметь автоматизированные приборы учёта и лучевую систему отопления.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.

1 ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3 Рассрочку предоставляет ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Подробности в отделе продаж PAN City Group.

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