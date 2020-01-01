Сборная России по баскетболу продолжает побеждать в Перми В УДС «Молот» национальная команда страны обыграла голландцев Поделиться Поделиться Твитнуть

В состоявшемся 24 февраля в Перми матче третьего тура отборочного турнира Кубка мира 2023 года сборная России по баскетболу со счетом 80:69 обыграла команду Нидерландов.

Самым результативным игроком матча стал россиянин Артем Комолов, в его активе 17 очков.

Сборная России занимает в группе H первое место в турнирной таблице с тремя победами после трех игр, следом идут сборные Италии (одна победа), Исландии (1), и Нидерландов (0). У нашей команды хорошие шансы выйти в следующий тур отбора.

Напомним, на паркете УДС «Молот» россияне не потерпели ещё ни одного поражения. А серия насчитывает уже 13 игр.





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