В ходе пермской акции протеста против военных действий на Украине задержано около 30 человек Всего в несогласованном с властями публичном мероприятии приняли участие порядка 100 жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

акция протеста "Нет войне" перед Заксобранием 24 февраля

Юлия Усольцева

На площади перед Законодательным собранием Пермского края вечером 24 февраля собрались около 100 человек, сообщает телеграм-канал издания «Коммерсантъ-Прикамье». Они скандировали лозунги «Нет войне», некоторые держали плакаты того же содержания.

Акция не была согласована с властями, и к месту её проведения подтянулись силы полиции и ОМОН.

По данным издания, сотрудниками правоохранительных органов было задержано около 30 участников.

Юлия Усольцева













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