В ходе пермской акции протеста против военных действий на Украине задержано около 30 человек
Всего в несогласованном с властями публичном мероприятии приняли участие порядка 100 жителей
На площади перед Законодательным собранием Пермского края вечером 24 февраля собрались около 100 человек, сообщает телеграм-канал издания «Коммерсантъ-Прикамье». Они скандировали лозунги «Нет войне», некоторые держали плакаты того же содержания.
Акция не была согласована с властями, и к месту её проведения подтянулись силы полиции и ОМОН.
По данным издания, сотрудниками правоохранительных органов было задержано около 30 участников.
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