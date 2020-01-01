Елена Синица Началось устройство малой ванны муниципального бассейна на ул. Гашкова Строительство бассейна завершат в этом году Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми началось устройство малой ванны бассейна на ул. Гашкова, 20а. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что в здании общей площадью 4,3 тыс. кв. м будут плавательный и развлекательный бассейны, зал единоборств, сауны и тренажёрный зал.





На данный момент подрядчик выполнил работы по устройству фундаментов, установил металлические колонны, осуществил монтаж металлических балок перекрытия первого этажа.





Помимо этого, выполнено бетонирование дна и армирование стенок большой ванны бассейна. Сейчас проводятся работы по устройству монолитного перекрытия над первым этажом, армирование стенок и устройство опалубки малой ванны.





Завершить строительство объекта планируется в этом году.

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