Елена Синица В ближайшую трёхлетку в Прикамье построят 97 тыс. кв. м нового жилья для расселения аварийного жилищного фонда За прошедший год расселили 105 тыс. кв. м аварийного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022 году в Пермском крае планируется расселить 105 тыс. кв. м аварийного жилья. Таким образом, новое жильё получат 7 тыс. жителей. Об этом на заседании краевого правительства сообщил глава минстроя Андрей Колмогоров.

Также по данным министра, в 2021 году в регионе расселили 105 тыс. кв. м аварийного жилья. В результате новые дома переехали 6,9 тыс. жителей.





В разрезе муниципальных образований ниже всего показатель расселения в Ильинском (45%) и Кудымкарском (80%) округах.





«Не во всех муниципальных образованиях есть жильё, соответствующее требованиям. Поэтому мы начали мероприятия по строительству многоквартирных домов в этих территориях», — пояснил Колмогоров.





Кроме этого, он сообщил, что в 2022 году планируется ввести минимум два дома — в Барде и Краснокамске. По словам главы ведомства, оба дома находятся в высокой степени готовности.





«Всего строятся, либо заключены контракты, и подрядчики ведут стройку, либо объявлены закупочные процедуры в 14 муниципальных образованиях», — сказал Андрей Колмогоров.





С 2022 по 2024 годы в Пермском крае построят 97 тыс. кв. м нового жилья, предусмотренного для расселения аварийного жилищного фонда.

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