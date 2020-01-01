Центробанк решил начать интервенции на валютном рынке Российский рынок акций упал на 11,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и провести 24 февраля операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, сказано в сообщении регулятора.

Ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

После этого США и Евросоюз анонсировали принятие новых пакетов санкций.

На этом фоне, сообщает «РИА Новости», российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%. Московская и Санкт-Петербургская биржи приостанавливали торги. В столице они возобновились в 10:00 по московскому времени: доллар подскакивал выше 86 руб., евро — до 99,99 руб., фондовый рынок упал на 11,4%.

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