За 2021 год судебные приставы Пермского края окончили 1,5 млн исполнительных производств С физических и юридических лиц взыскано около 9 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю подвели итоги работы за 2021 год. Как сообщил главный судебный пристав региона Сергей Неведомский, за истекший период сотрудники ФССП окончили 1,5 млн исполнительных производств из 2,5 млн, находившихся в работе.

С физических и юридических лиц фактически было взыскано около 9 млрд руб., из них 2,8 млрд руб. были выплачены должниками в добровольном порядке.

За несвоевременное исполнение судебных решений гражданам и организациям пришлось заплатить около 642 млн руб. исполнительского сбора. Эти средства пополнили федеральный бюджет.

За 2021 год судебные приставы провели более 7 тыс. арестов имущества неплательщиков. На реализацию было направлено имущество стоимостью 1,5 млрд руб., в итоге 460 млн руб. были получены взыскателями по исполнительным производствам.

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