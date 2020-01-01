Елена Синица Краевые власти профинансируют развитие кёрлинга в регионе Отделение кёрлинга появится в спортивной школе «Старт» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевой спортивной школе «Старт» выделят 22 млн руб. из бюджета Пермского края для открытия нового направления — кёрлинга. Соответствующие изменения внесены в бюджет Прикамья на 2022—2024 годы.

Так, в 2022 году школа получит 10,2 млн руб., в 2023-м — 4,3 млн руб., в 2024-м — 7,5 млн руб.





При этом 7,1 млн руб. пойдёт на аренду спортобъекта, 6,5 млн руб. — на инвентарь, 2,7 млн руб. — на тренировочные мероприятия.





Поясняется, что в 2022—2023 годах отделение будет набирать по 60 человек ежегодно. В 2024 году кёрлингом на начальном этапе смогут заниматься 50 человек, на тренировочном (этап спортивной социализации) — 16.

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